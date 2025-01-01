Menu
Julia Ormond
Awards
Awards and nominations of Julia Ormond
Julia Ormond
Awards and nominations of Julia Ormond
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Razzie Awards 2008
Worst Supporting Actress
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2009
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
