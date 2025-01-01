Menu
Aleksey Uchitel
Moscow International Film Festival 2005
Golden St. George
Winner
Moscow International Film Festival 2003
Russian Film Clubs Federation Award
Winner
Golden St. George
Nominee
Window to Europe 2003
Best Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2000
Grand Prize (Second Prize)
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2008
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1995
Full-Length Film
Nominee
