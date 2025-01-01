Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Aleksey Uchitel Awards

Awards and nominations of Aleksey Uchitel

Awards and nominations of Aleksey Uchitel
Moscow International Film Festival 2005 Moscow International Film Festival 2005
Golden St. George
Winner
Moscow International Film Festival 2003 Moscow International Film Festival 2003
Russian Film Clubs Federation Award
Winner
Golden St. George
Nominee
Window to Europe 2003 Window to Europe 2003
Best Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2000 Sochi Open Russian Film Festival 2000
Grand Prize (Second Prize)
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2008 Sochi Open Russian Film Festival 2008
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1995 Sochi Open Russian Film Festival 1995
Full-Length Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more