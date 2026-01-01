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Nastasya Samburskaya
Nastasya Samburskaya Nastasya Samburskaya
Kinoafisha Persons Nastasya Samburskaya

Nastasya Samburskaya

Nastasya Samburskaya

Date of Birth
1 March 1987
Age
39 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress
Place of Birth
Priozersk, Soviet Union
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Zhvaneckiy 6.9
Zhvaneckiy (2024)
Vika-uragan 6.5
Vika-uragan (2023)
Revizorro 6.5
Revizorro (2014)

Filmography

Spyaschaya krasavica
Spyaschaya krasavica
Drama, Fantasy 2027, Russia
Bolshoj chelovek
Bolshoj chelovek
Comedy 2026, Russia
Univer. 15 let spustya
Univer. 15 let spustya
Comedy 2026, Russia
Maloy
Maloy
Comedy 2026, Russia
Univer. 17 let spustya
Comedy, Sitcom 2026, Russia
Kopy
Comedy 2025, Russia
Neyrobatya 6.2
Neyrobatya Neyrobatya
Comedy 2025, Russia
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Nedetskoe kino 5.7
Nedetskoe kino
Fantasy, Comedy 2024, Russia
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