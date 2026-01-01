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Nastasya Samburskaya
Nastasya Samburskaya
Kinoafisha
Persons
Nastasya Samburskaya
Nastasya Samburskaya
Nastasya Samburskaya
Date of Birth
1 March 1987
Age
39 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress
Place of Birth
Priozersk, Soviet Union
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
6.9
Zhvaneckiy
(2024)
6.5
Vika-uragan
(2023)
6.5
Revizorro
(2014)
Filmography
Spyaschaya krasavica
Drama, Fantasy
2027, Russia
Bolshoj chelovek
Comedy
2026, Russia
Univer. 15 let spustya
Comedy
2026, Russia
Maloy
Comedy
2026, Russia
Univer. 17 let spustya
Comedy, Sitcom
2026, Russia
Kopy
Comedy
2025, Russia
6.2
Neyrobatya
Neyrobatya
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
5.7
Nedetskoe kino
Fantasy, Comedy
2024, Russia
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