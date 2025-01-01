Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
JoBeth Williams
Awards
Awards and nominations of JoBeth Williams
JoBeth Williams
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of JoBeth Williams
Academy Awards, USA 1995
Best Live Action Short Film
Nominee
Golden Globes, USA 1989
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree