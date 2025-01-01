Menu
Kinoafisha Persons JoBeth Williams Awards

JoBeth Williams
Academy Awards, USA 1995 Academy Awards, USA 1995
Best Live Action Short Film
Nominee
Golden Globes, USA 1989 Golden Globes, USA 1989
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984 Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Nominee
