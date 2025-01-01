Menu
Awards and nominations of Jasmine Trinca
Jasmine Trinca
Awards
Awards and nominations of Jasmine Trinca
Cannes Film Festival 2017
Un Certain Regard - Best Actress
Winner
Cannes Film Festival 2006
Female Revelation
Winner
Cannes Film Festival 2022
Golden Camera
Nominee
Venice Film Festival 2018
Special Pasinetti Award
Winner
Venice Film Festival 2009
Best Young Actor or Actress
Winner
Venice Film Festival 2020
Best Short Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2007
EFP Shooting Star
Winner
