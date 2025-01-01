Menu
Awards
Awards and nominations of Will Forte
Will Forte
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2011
Breakthrough Male Performance
Nominee
Breakthrough Male Performance
Nominee
Breakthrough Male Performance
Nominee
