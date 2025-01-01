Menu
Awards
Awards and nominations of Oscar Isaac
Oscar Isaac
Awards
Awards and nominations of Oscar Isaac
Golden Globes, USA 2016
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Golden Globes, USA 2022
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2014
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2022
Best Hero
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series
Nominee
