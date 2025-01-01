Меню
Оскар Айзек
Награды
Награды и номинации Оскар Айзек
Награды и номинации Оскар Айзек
Золотой глобус 2016
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2022
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший герой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
