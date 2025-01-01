Эти аниме куда лучше, чем «Ванпанчмен»: 6 хитов, на которые точно стоит потратить время

Саурон смог, а остальные — нет: почему никто (и даже самые крутые эльфы) больше не выковал Кольцо Всевластия?

Где родители Маши и почему они не ищут дочь: фанаты «Маши и Медведя» придумали пять безумных теорий

Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым

«Миротворец» не один: вот 5 сериалов, где все так же безумно и весело — а у последнего рейтинг выше 8

Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует

Этот индийский фильм собрала в прокате 1,5 миллиарда за день и побил сразу несколько рекордов: но стать хитом в России не сумел

«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости

Этот новый вестерн-ужастик шокировал даже Стивена Кинга — у фильма приличные оценки и впечатляющие результаты спустя неделю после релиза

Уверены, что «шарите» в турдизи как рыба в воде? А вот и нет: проверьте, как хорошо вы помните «Великолепный век» (тест)