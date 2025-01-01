Menu
Awards and nominations of Jet Li
Awards and nominations of Jet Li
MTV Movie + TV Awards 2003
Best Fight
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2002
Best Fight
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2001
Best Fight
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1999
Best Villain
Nominee
