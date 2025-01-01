Menu
Kinoafisha Persons Mathieu Amalric Awards

Mathieu Amalric
Cannes Film Festival 2017 Cannes Film Festival 2017
Un Certain Regard - Poetry of Cinema Award
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2010 Cannes Film Festival 2010
Competition
Winner
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2014 Cannes Film Festival 2014
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
AFCAE Award
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2015 Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
 Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
