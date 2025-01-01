Menu
Mathieu Amalric
Awards and nominations of Mathieu Amalric
Awards
Cannes Film Festival 2017
Un Certain Regard - Poetry of Cinema Award
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2010
Competition
Winner
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2014
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2003
AFCAE Award
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
