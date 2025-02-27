Country
France / Italy
Runtime
1 hour 46 minutes
Production year
2024
Online premiere
24 April 2025
World premiere
27 February 2025
Release date
|27 March 2025
|Russia
| CoolConnections, Arna Media
|
|27 February 2025
|Czechia
|
|
|27 March 2025
|Kazakhstan
|
|16+
|27 March 2025
|Kyrgyzstan
|
|16+
|11 April 2025
|Poland
|
|
|27 March 2025
|Uzbekistan
|
|18+
Worldwide Gross
$73,250
Production
Showlab, Rai Cinema, Dolce & Gabbana
Also known as
The Opera! Arie per un'eclissi, The Opera!, Opera!, The Opera! Arias for an Eclipse, Дольче!, Опера! - Арії під час затемнення, 歌劇生死戀