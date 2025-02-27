Menu
6.2 IMDb Rating: 6.2
Kinoafisha Films The Opera!

The Opera!

Synopsis

Modern version of Orpheus and Eurydice.
The Opera! - trailer in russian
The Opera!  trailer in russian
Country France / Italy
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2024
Online premiere 24 April 2025
World premiere 27 February 2025
Release date
27 March 2025 Russia CoolConnections, Arna Media
27 February 2025 Czechia
27 March 2025 Kazakhstan 16+
27 March 2025 Kyrgyzstan 16+
11 April 2025 Poland
27 March 2025 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $73,250
Production Showlab, Rai Cinema, Dolce & Gabbana
Also known as
The Opera! Arie per un'eclissi, The Opera!, Opera!, The Opera! Arias for an Eclipse, Дольче!, Опера! - Арії під час затемнення, 歌劇生死戀
Director
Paolo Gep Cucco
Davide Livermore
Cast
Vincent Cassel
Vincent Cassel
Caterina Murino
Caterina Murino
Fanny Ardant
Fanny Ardant
Rossy de Palma
Rossy de Palma
6.2
Rate 15 votes
6.2 IMDb
ikolmogorova 3 October 2025, 20:20
В последние годы в прокате всё чаще стали появляться оперы и спектакли, адаптированные для показа на киноэкранах. Одним из зачинателей создания… Read more…
Александр Соколов 3 April 2025, 20:19
Фильм потрясение, где очень интересно соединены арии из опер и визуальные эффекты. Фильм для думающих людей.Рекомендую не для всех.
The Opera! - trailer in russian
The Opera! Trailer in russian
