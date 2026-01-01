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Erwin Schrott
Erwin Schrott Erwin Schrott
Kinoafisha Persons Erwin Schrott

Erwin Schrott

Erwin Schrott

Date of Birth
21 December 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Dramatic actor, Fantasy hero

Popular Films

Faust 7.9
Faust (2019)
Figaro / Le nozze di Figaro 7.8
Figaro / Le nozze di Figaro (2006)
Don Juan 7.6
Don Juan (2008)

Filmography

Rossini Opera Festival: Il Turco in Italia
Rossini Opera Festival: Il Turco in Italia Rossini Opera Festival: Il Turco in Italia
Opera 2025, Italy
The Opera! 6.2
The Opera! The Opera!
Drama, Fantasy, Musical 2024, France / Italy
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Faust 7.9
Faust Faust
Opera 2019, Great Britain
Le nozze di Figaro
Le nozze di Figaro Le nozze di Figaro
Opera 2016, Great Britain
Les Vêpres siciliennes 6.4
Les Vêpres siciliennes Les Vêpres siciliennes
Opera 2013, Great Britain
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Tri zvezdy v Berline
Tri zvezdy v Berline
Opera 2011,
Don Juan 7.6
Don Juan Don Juan
Opera 2008, Austria
Figaro / Le nozze di Figaro 7.8
Figaro / Le nozze di Figaro Figaro / Le nozze di Figaro
Opera 2006, Great Britain
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