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Erwin Schrott
Erwin Schrott
Kinoafisha
Persons
Erwin Schrott
Erwin Schrott
Erwin Schrott
Date of Birth
21 December 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Dramatic actor
,
Fantasy hero
Popular Films
7.9
Faust
(2019)
7.8
Figaro / Le nozze di Figaro
(2006)
7.6
Don Juan
(2008)
Filmography
Rossini Opera Festival: Il Turco in Italia
Rossini Opera Festival: Il Turco in Italia
Opera
2025, Italy
6.2
The Opera!
The Opera!
Drama, Fantasy, Musical
2024, France / Italy
Watch trailer
7.9
Faust
Faust
Opera
2019, Great Britain
Le nozze di Figaro
Le nozze di Figaro
Opera
2016, Great Britain
6.4
Les Vêpres siciliennes
Les Vêpres siciliennes
Opera
2013, Great Britain
Watch trailer
Tri zvezdy v Berline
Opera
2011,
7.6
Don Juan
Don Juan
Opera
2008, Austria
7.8
Figaro / Le nozze di Figaro
Figaro / Le nozze di Figaro
Opera
2006, Great Britain
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