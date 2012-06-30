Menu
Russian
Kinoafisha Films Searching for Sugar Man

Searching for Sugar Man

Searching for Sugar Man 18+
Synopsis

Two South Africans set out to discover what happened to their unlikely musical hero, the mysterious 1970s rock 'n' roller, Rodriguez.
Country Finland / South Africa / Sweden / Great Britain / USA
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2012
Online premiere 27 December 2012
World premiere 30 June 2012
Release date
4 October 2012 Australia M
30 June 2012 Czechia
30 June 2012 Denmark 15
26 December 2012 France
5 October 2012 Germany 0
27 July 2012 Great Britain
21 November 2013 Greece Κ
27 July 2012 Ireland 12
24 July 2015 Lithuania N-13
20 December 2012 Netherlands 6
6 June 2013 Portugal
11 October 2012 South Korea All
24 August 2012 Sweden Btl
27 July 2012 USA PG-13
Worldwide Gross $9,351,115
Production Red Box Films, Passion Pictures, Canfield Pictures
Also known as
Searching for Sugar Man, Sugar Man, Buscando a Sugar Man, À la recherche de Sugar Man, À Procura de Sugar Man, Bir Şarkının Peşinde, Cukrinio žmogaus beieškant, Đi tìm người đàn ông ngọt ngào, În cautarea lui Sugar Man, Pátrání po Sugar Manovi, Pátranie po Sugar Manovi, Potraga za Sugar Manom, Procurando Sugar Man, Psahnontas ton Sugar Man, Psahnontas ton vasilia tis skonis, Rodriguez - The Last One to Know, Rodriguez nyomában, The Only One Who Did Not Know, U potrazi za Šugar Menom, Ψάχνοντας τον Sugar Man, В поисках Сахарного Человека, シュガーマン　奇跡に愛された男, 寻找小糖人, 尋找甜秘客, 尋找隱世巨聲
Director
Malik Bendjelloul
Cast
Stephen 'Sugar' Segerman
Dennis Coffey
Mike Theodore
Dan DiMaggio
Jerome Ferretti
Cast and Crew

Film rating

8.2
Rate 10 votes
8.2 IMDb
Write review
Film Reviews
Quotes
Rodriguez Thanks for keeping me alive!
