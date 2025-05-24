Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Honey Don't
1 poster
Going 0
Not going 0
Kinoafisha Films Honey Don't

Honey Don't

Honey Don't
Напомним о выходе в прокат
Going 0
Not going 0

Synopsis

The second film in a planned triptych of "lesbian B-movie" comedies from Ethan Coen and Tricia Cooke.
Honey Don't - trailer
Honey Don't  trailer
Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2025
Online premiere 8 September 2025
World premiere 24 May 2025
Release date
21 August 2025 Australia
6 November 2025 Brazil
22 August 2025 Canada
9 October 2025 Czechia
3 September 2025 France
23 October 2025 Germany
5 September 2025 Great Britain
5 September 2025 Ireland 16
28 August 2025 Italy
4 September 2025 Netherlands
4 September 2025 Portugal
3 October 2025 Spain
22 August 2025 USA
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $6,811,521
Production Focus Features, Working Title Films
Also known as
Honey Don't!, Honey Non!, Honey, Não!, Szivi ne!, Гані, люба, не треба!, Хани, не надо!
Director
Ethan Coen
Ethan Coen
Cast
Margaret Qualley
Margaret Qualley
Aubrey Plaza
Aubrey Plaza
Chris Evans
Chris Evans
Charlie Day
Charlie Day
Don Swayze
Cast and Crew

Film rating

6.1
Rate 11 votes
5.3 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
Honey Don't - trailer
Honey Don't Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more