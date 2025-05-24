Country
Great Britain / USA
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2025
Online premiere
8 September 2025
World premiere
24 May 2025
Release date
|21 August 2025
|Australia
|
|
|6 November 2025
|Brazil
|
|
|22 August 2025
|Canada
|
|
|9 October 2025
|Czechia
|
|
|3 September 2025
|France
|
|
|23 October 2025
|Germany
|
|
|5 September 2025
|Great Britain
|
|
|5 September 2025
|Ireland
|
|16
|28 August 2025
|Italy
|
|
|4 September 2025
|Netherlands
|
|
|4 September 2025
|Portugal
|
|
|3 October 2025
|Spain
|
|
|22 August 2025
|USA
|
|
Budget
$20,000,000
Worldwide Gross
$6,811,521
Production
Focus Features, Working Title Films
Also known as
Honey Don't!, Honey Non!, Honey, Não!, Szivi ne!, Гані, люба, не треба!, Хани, не надо!