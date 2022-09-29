Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dante
5.8
Kinoafisha Films Dante
5.8

Dante

, 2022
Dante
Italy / Biography, History / 18+
Poster of Dante
5.8

Synopsis

Based on the life and times of the poet Dante Alighieri.

Cast

Sergio Castellitto
Sergio Castellitto
Giovanni Boccaccio
Alessandro Sperduti
Alessandro Sperduti
Dante Alighieri giovane
Carlotta Gamba
Beatrice Portinari
Enrico Lo Verso
Donato degli Albanzani
Erika Blanc
Erika Blanc
Gemma Donati anziana
Alessandro Haber
Alessandro Haber
Abate di Vallombrosa
Mariano Rigillo
Meneghino Mezzani
Paolo Graziosi
Alighiero di Bellincione
Valeria D'Obici
Romano Reggiani
Milena Vukotic
Milena Vukotic
Gianni Cavina
Gianni Cavina
Director Pupi Avati
Writer Pupi Avati, Giovanni Boccaccio
Composer Rocco de Rosa, Lucio Gregoretti
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2022
World premiere 29 September 2022
Release date
29 September 2022 Italy
15 November 2023 Kyrgyzstan 16+
Budget €7,711,000
Worldwide Gross $1,899,877
Production Duea Film, Rai Cinema, Emilia-Romagna Film Commission
Also known as
Dante

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Updated 11 November 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Interstellar
Interstellar
2014, USA / Great Britain, Sci-Fi
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more