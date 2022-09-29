Cast
Carlotta Gamba
Beatrice Portinari
Enrico Lo Verso
Donato degli Albanzani
Mariano Rigillo
Meneghino Mezzani
Paolo Graziosi
Alighiero di Bellincione
Cast and Crew
Composer
Rocco de Rosa, Lucio Gregoretti
Film details
Country
Italy
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2022
World premiere
29 September 2022
Release date
|29 September 2022
|Italy
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|15 November 2023
|Kyrgyzstan
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|16+
Budget
€7,711,000
Worldwide Gross
$1,899,877
Production
Duea Film, Rai Cinema, Emilia-Romagna Film Commission