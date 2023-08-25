Set in 1739, Nadar Shah's undefeated army was attacked by Sikh Rebellions. Nadar demands to arrest them but it doesn't work out. Five ordinary men are hired to play Sikh Rebellions but over time they learn what Sikhs are.
Cast
Tarsem Jassar
Zahoor
Simi Chahal
Noor
Gurpreet Ghuggi
Qalander
Karamjit Anmol
Basheer
Baninder Bunny
Fina
Honey Mattu
Zulfi
Bindu Bhullar
Rahul Dev
Nader Shah
Avtar Gill
Zakriya Khan
Rahul Jaitly
Morteza Mirza Akshar
DirectorSharan Art
WriterSharan Art, Jassi The Poet, Harnav Bir Singh