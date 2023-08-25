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Poster of Mastaney
8.7
Kinoafisha Films Mastaney
8.7

Mastaney

, 2023
Mastaney
India / Action, Drama, History / 18+
Poster of Mastaney
8.7

Synopsis

Set in 1739, Nadar Shah's undefeated army was attacked by Sikh Rebellions. Nadar demands to arrest them but it doesn't work out. Five ordinary men are hired to play Sikh Rebellions but over time they learn what Sikhs are.

Cast

Tarsem Jassar
Zahoor
Simi Chahal
Noor
Gurpreet Ghuggi
Qalander
Karamjit Anmol
Basheer
Baninder Bunny
Fina
Honey Mattu
Zulfi
Bindu Bhullar
Rahul Dev
Nader Shah
Avtar Gill
Zakriya Khan
Rahul Jaitly
Morteza Mirza Akshar
Director Sharan Art
Writer Sharan Art, Jassi The Poet, Harnav Bir Singh
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2023
Online premiere 9 November 2023
World premiere 25 August 2023
Release date
25 August 2023 Australia
25 August 2023 Canada
22 September 2023 Finland Tulossa
25 August 2023 France
25 August 2023 Germany
25 August 2023 Great Britain 15
25 August 2023 India
25 August 2023 Italy
25 August 2023 Malaysia
25 August 2023 New Zealand
25 August 2023 Singapore
10 September 2023 South Korea
25 August 2023 Spain
25 August 2023 UAE 18TC
25 August 2023 USA NR
Budget 180,000,000 INR
Worldwide Gross $676,950
Production Vehli Janta Films, Omjee Star Studios, Fateh Film Production
Also known as
Mastaney, المستأنفون

Film rating

8.7
Rate 12 votes
7.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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