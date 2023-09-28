Cast
Prithviraj Sukumaran
Vardharaja Mannaar
Jagapathi Babu
Rajamanaar
Karthikeya Dev
Young Vardharaj Mannar
Easwari Rao
Deva's Mother
Tinnu Anand
Gaikwad alias 'Baba'
Shrey Bhargava
Shreyansh kumar
Writer
Prashanth Neel, Sandeep Reddy Bandla, Manish Bhawan, Choudary Hanuman, Riya Mukherjee
Composer
Ravi Basrur Cast and Crew
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 52 minutes
Production year
2023
Online premiere
20 January 2024
World premiere
28 September 2023
Release date
28 December 2023
Russia
Indian Films
22 December 2023
Australia
MA 15+
22 December 2023
Canada
14A
22 December 2023
Finland
Tulossa
21 December 2023
Great Britain
18
22 December 2023
India
A
22 December 2023
Kuwait
22 December 2023
New Zealand
R16
21 December 2023
Poland
22 December 2023
Singapore
M18
28 September 2023
UAE
Worldwide Gross
$11,958,548
Production
Hombale Films
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