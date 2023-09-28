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Poster of Salaar
7.8
Salaar - Subtitled trailer
Kinoafisha Films Salaar
7.8

Salaar

, 2023
Salaar
India / Action, Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Salaar
7.8
Salaar - Subtitled trailer
Salaar  Subtitled trailer

Synopsis

A gang leader tries to keep a promise made to his dying friend and takes on the other criminal gangs.

Cast

Prabhas
Prabhas
Salaar
Prithviraj Sukumaran
Vardharaja Mannaar
Shruti Haasan
Aadhya
Jagapathi Babu
Rajamanaar
Raveena Tandon
Yash
Sriya Reddy
Karthikeya Dev
Young Vardharaj Mannar
Easwari Rao
Deva's Mother
Tinnu Anand
Gaikwad alias 'Baba'
Shrey Bhargava
Shreyansh kumar
Brahmaji
Vaali
Director Prashanth Neel, S.S. Rajamouli
Writer Prashanth Neel, Sandeep Reddy Bandla, Manish Bhawan, Choudary Hanuman, Riya Mukherjee
Composer Ravi Basrur
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 52 minutes
Production year 2023
Online premiere 20 January 2024
World premiere 28 September 2023
Release date
28 December 2023 Russia Indian Films
22 December 2023 Australia MA 15+
22 December 2023 Canada 14A
22 December 2023 Finland Tulossa
21 December 2023 Great Britain 18
22 December 2023 India A
22 December 2023 Kuwait
22 December 2023 New Zealand R16
21 December 2023 Poland
22 December 2023 Singapore M18
28 September 2023 UAE
Worldwide Gross $11,958,548
Production Hombale Films
Also known as
Salaar: Part 1 - Ceasefire, Salaar, Salaar: Parte 1- Ceasefire, Líder Implacável, Salaar: Cease Fire - Part 1, Salaar: Part 1, Salaar: Part I - Ceasefire, Salaar: Teil 1: Ceasefire, Salaar. Part 1 - Ceasefire, SALAAR/サラール, सलार: Part 1 - Ceasefire, 萨拉尔, 萨拉尔：停战 - 第一部, Commander

Film rating

7.8
Rate 13 votes
6.7 IMDb
Updated 22 December 2023

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Salaar - Subtitled trailer
Salaar Subtitled trailer
Salaar - Trailer
Salaar Trailer
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