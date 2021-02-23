Menu
Poster of Marked for Death
1 poster
Kinoafisha Films Marked for Death

Marked for Death

Marked for Death 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1990
Online premiere 23 February 2021
World premiere 5 October 1990
Release date
28 February 1991 Australia R18+
26 April 1991 Denmark 15
24 July 1991 France
16 May 1991 Germany 18
7 June 1991 Great Britain 15
26 April 1991 Hungary 16
12 July 1991 Netherlands 16
5 October 1990 Portugal M/16
12 April 1991 Turkey
5 October 1990 USA R
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $57,968,936
Production Victor & Grais, Steamroller Productions, Twentieth Century Fox
Also known as
Marked for Death, Marcado para la muerte, Désigné pour mourir, Kuoleman merkki, Zum Töten freigegeben, Dấu Ấn Tử Thần, Dödens tecken, Dödsmärkt, Dødsmerket, Dømt til døden, Halálra jelölve, Hart á móti hörðu, Marcado Para a Morte, Marcado para Matar, Muz s cejchem smrti, Muž so znakom smrti, Naznaczony śmiercią, Pažymetas mirtimi, Programmato per uccidere, Screwface, Semnul mortii, Señalado por la muerte, Shi no hyôteki, Sortit mortii, Stohos thanatou, Surmale määratud, Tabu, Wybraniec śmierci, Στόχος θανάτου, Белязан да умре, Засуджений на смерть, Нико 3, Обележен за смрт, Отмеченный смертью, Помеченный смертью, Приговоренный к смерти, 天龍戰警, 死の標的
Film in Collections
Martial Arts Films Martial Arts Films

Film rating

6.2
Rate 10 votes
5.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Max Well?
John Hatcher One thought he was invincible... the other thought he could fly.
Max So?
John Hatcher They were both wrong.
Listen to the
soundtrack Marked for Death
Stills
