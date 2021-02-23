Also known as
Marked for Death, Marcado para la muerte, Désigné pour mourir, Kuoleman merkki, Zum Töten freigegeben, Dấu Ấn Tử Thần, Dödens tecken, Dödsmärkt, Dødsmerket, Dømt til døden, Halálra jelölve, Hart á móti hörðu, Marcado Para a Morte, Marcado para Matar, Muz s cejchem smrti, Muž so znakom smrti, Naznaczony śmiercią, Pažymetas mirtimi, Programmato per uccidere, Screwface, Semnul mortii, Señalado por la muerte, Shi no hyôteki, Sortit mortii, Stohos thanatou, Surmale määratud, Tabu, Wybraniec śmierci, Στόχος θανάτου, Белязан да умре, Засуджений на смерть, Нико 3, Обележен за смрт, Отмеченный смертью, Помеченный смертью, Приговоренный к смерти, 天龍戰警, 死の標的