Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Last Night of Scheherazade
6.2
Kinoafisha Films The Last Night of Scheherazade
6.2

The Last Night of Scheherazade

, 1987
Poslednyaya noch Shakherezady
USSR / Family / 18+
Poster of The Last Night of Scheherazade
6.2

Cast

Tamara Yandiyeva
Gennadi Chetverikov
Ulugbek Muzaffarov
Gada Algama
Abdul-Salam Altayev
Haisam Balani
Mazhar Al Hakim
Ivan Gavrilyuk
Elena Tonunts
Elena Tonunts
Shakherezada
Takhir Sabirov
Director Takhir Sabirov
Writer Wilhelm Hauff, Valeri Karen, Takhir Sabirov
Composer Gennadi Aleksandrov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1987
World premiere 6 June 1987
Release date
6 June 1987 Russia
28 March 1989 Romania
10 October 1987 USA
12 September 1988 USSR
Production Tajikfilm, Ganemfilm
Also known as
Poslednyaya noch Shakherezady, Последняя ночь Шахерезады, Ostatnia noc Szecherezady, Scheherezades letzte Nacht, Ultima noapte a Şeherezadei

Film rating

6.2
Rate 15 votes
6.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more