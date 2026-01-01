Cast
Cast and Crew
Director
Takhir Sabirov
Writer
Wilhelm Hauff, Valeri Karen, Takhir Sabirov
Composer
Gennadi Aleksandrov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
1987
World premiere
6 June 1987
Release date
|6 June 1987
|Russia
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|28 March 1989
|Romania
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|10 October 1987
|USA
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|12 September 1988
|USSR
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Production
Tajikfilm, Ganemfilm
Also known as
Poslednyaya noch Shakherezady, Последняя ночь Шахерезады, Ostatnia noc Szecherezady, Scheherezades letzte Nacht, Ultima noapte a Şeherezadei