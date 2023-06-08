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Киноафиша Статьи Зятя Картунковой перепутали с ее сыном: они буквально одинаковые (фото)

Зятя Картунковой перепутали с ее сыном: они буквально одинаковые (фото)

8 июня 2023 08:30
Зятя Картунковой перепутали с ее сыном: они буквально одинаковые (фото)

В загадочном мужчине не признали того, кем он является на самом деле.

Ольге Картунковой чуть было не приписали «лишнего» сына. А всему виной весьма скрытный образ жизни, который ведет феноменально постройневшая звезда.

Фото, опубликованное в соцсетях, стало камнем преткновения для удивленных и растерянных фанатов актрисы.

Одни заголосили: «Картункова скрывала второго сына!»

Другие оказались правы: звезда скрывала не сына, а зятя. Возлюбленный ее дочери оказался, по мнению поклонников, точной копией ее сына Александра. Об этом фолловеры поспешили сообщить артистке наперебой и в унисон.

Зятя Картунковой перепутали с ее сыном: они буквально одинаковые (фото)

«Два крыла за твоей спиной», «Реально как два сына, такие клевые», «Это сыновья?», «У вас же всего один был сын, а оказалось два», «Мальчишки очень похожи друг на друга. Мальчик слева от Ольги — копия папа», «Где зять — где сын?», «Скрывала двойняшек столько лет???» — пишут удивленные пользователи Сети.

Фото: кадр с видеохостинга YouTube, социальные сети
Ксения Куртукова
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