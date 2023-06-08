Зятя Картунковой перепутали с ее сыном: они буквально одинаковые (фото)
В загадочном мужчине не признали того, кем он является на самом деле.
Ольге Картунковой чуть было не приписали «лишнего» сына. А всему виной весьма скрытный образ жизни, который ведет феноменально постройневшая звезда.
Фото, опубликованное в соцсетях, стало камнем преткновения для удивленных и растерянных фанатов актрисы.
Одни заголосили: «Картункова скрывала второго сына!»
Другие оказались правы: звезда скрывала не сына, а зятя. Возлюбленный ее дочери оказался, по мнению поклонников, точной копией ее сына Александра. Об этом фолловеры поспешили сообщить артистке наперебой и в унисон.
«Два крыла за твоей спиной», «Реально как два сына, такие клевые», «Это сыновья?», «У вас же всего один был сын, а оказалось два», «Мальчишки очень похожи друг на друга. Мальчик слева от Ольги — копия папа», «Где зять — где сын?», «Скрывала двойняшек столько лет???» — пишут удивленные пользователи Сети.