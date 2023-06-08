Зятя Картунковой перепутали с ее сыном: они буквально одинаковые (фото)

В загадочном мужчине не признали того, кем он является на самом деле.

Ольге Картунковой чуть было не приписали «лишнего» сына. А всему виной весьма скрытный образ жизни, который ведет феноменально постройневшая звезда.

Фото, опубликованное в соцсетях, стало камнем преткновения для удивленных и растерянных фанатов актрисы.

Одни заголосили: «Картункова скрывала второго сына!»

Другие оказались правы: звезда скрывала не сына, а зятя. Возлюбленный ее дочери оказался, по мнению поклонников, точной копией ее сына Александра. Об этом фолловеры поспешили сообщить артистке наперебой и в унисон.