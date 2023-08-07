Звучит колхозно: странное имя сына Прилучного обсуждают в Сети

Актер и российский секс-символ Павел Прилучный раскрыл имя своего сына, которому недавно исполнилось три месяца. Вместе с избранницей Зепюр Брутян они сделали очень необычный выбор.

Как рассказал в социальных сетях сам актер, его наследника зовут Прилучный Микаэль Павлович. Такое необычное сочетание вызвало большие споры среди поклонников пары в Сети. Одни восхитились красивым и даже экстравагантным сочетанием, сравнив его с королевским. Подписчики написали, что с таким именем мальчик обязательно должен прославиться и стать не менее знаменитым, чем отец.

Другие же не оценили странное для российского жителя имя, а также то, как оно сочетается с фамилией. Поклонники даже назвали его колхозным. Также прозвучало мнение, что Микаэль Прилучный звучит смешно и нелепо, поэтому стоило выбрать что-то более созвучное.