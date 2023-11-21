Звезды жанра ню: эти русские актрисы проснулись знаменитыми, раздевшись на экране

Что для одних стыд и срам, для других — слава и норма жизни.

Пока одни актрисы завоевывают популярность и любовь зрителей талантом и мастерством, другим бывает достаточно лишь раз сняться обнаженными, а потом слава и приглашения в новые проекты не заканчиваются.

Юлия Пересильд начала свою карьеру в кино в 19 лет с фильма «Участок». К 35 годам она успела сняться в нескольких откровенных сценах в таких фильмах, как Weekend, «Однажды в провинции», «Пленный», «Я вернусь», «Короткое замыкание», «Край», «Холодное танго», и сериале «Золотая орда».

Юлия Хлынина снялась вместе с Пересильд в фильме Weekend, где можно увидеть откровенные сцены. Она также приняла участие в скандальном проекте «Купи меня» Вадима Перельмана.

Кристина Асмус, известная ролью Вари Черноус в сериале «Интерны», после завершения проекта решила попробовать свои силы в других фильмах. Она сыграла в новой версии ленты «А зори здесь тихие», где ее героиня снимала одежду, а также в картине «Текст», где была весьма продолжительная и откровенная сцена. Она также исполнила роль вебкам-модели в фильме «Китобой».

Лукерья Ильяшенко стала известна после съемок в популярном сериале «Сладкая жизнь», в котором было много откровенных сцен. После этого она участвовала в таких проектах, как «Измены», «Аванпост», «Химера», «Одержимая», «Про любовь», Happy End и других, где не стеснялась показывать свое тело.

Любовь Аксенова часто снимается в откровенных сценах, включая фильмы «Глубже», «Рассказы», «Содержанки», «Бывшие» и сериал «Мажор».

Дебютом актрисы Саши Бортич стала психологическая драма «Как меня зовут», где она сыграла смелую роль. В картинах «Викинг», «Я худею», «Про любовь» и «Духless» ее можно увидеть голой или полуобнаженной.