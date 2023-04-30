Звезды «Всегда говори "всегда"» вернутся спустя 20 лет: вы будете ошарашены увиденным

В начале нулевых на экраны вышел сериал «Всегда говори „всегда“». Ключевые роли в картине исполнили Мария Порошина и Ярослав Бойко. Актерский дуэт запал зрителям в душу — между ними чувствовалась «химия», что не могло не подкупить публику. Скоро поклонники Порошиной и Бойко смогут снова насладиться их тандемом.

В ближайшие дни состоится премьера сериала «Всем по 50». Зрители увидят в проекте Марию Порошину, Ярослава Бойко, Сергея Жигунова и других звезд отечественного кино. Взбудораженные фанаты сериала «Всегда говори „всегда“» с нетерпением ждут появления своих любимчиков в одном кадре.

«Снова Ярослав Бойко и Мария Порошина сыграют вместе в новом сериале!», «Какой замечательный актерский состав», — пишут пользователи Сети под трейлером сериала.

49-летняя Порошина и 54-летний Бойко сильно изменились за последние годы. Заматеревшие и поправившиеся актеры уже не те, что были раньше. Но зрители жаждут увидеть дуэт снова, ведь новость про их воссоединение приятно шокировала поклонников.