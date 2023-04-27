Звезды показали, что творят за закрытыми дверями: вы будете в ужасе (фото)

Знаменитости вряд ли обременяют себя домашними хлопотами и уборкой. У многих из них есть личные горничные, кухарки и садовники. Однако даже работники порой не могут уследить за беспорядком, который творится в комнатах звезд. И это вовсе не домыслы, поскольку селебрити сами не прочь поделиться с поклонниками своим бардаком, который вызывает настоящий ужас.

Так, например, Ким Кардашьян любит фотографироваться на фоне разбросанной одежды и обуви. За ней повторяет и скандальная актриса Линдси Лохан. Все плоские поверхности в гримерке девушки полностью заставлены баночками, техникой и посудой, а некоторые предметы валяются на полу. Еще хуже обстоят дела у певицы Майли Сайрус. Кажется, что она находится и вовсе в нежилом помещении. На ковре можно заметить игрушки и мусор, а на обеденный стол лучше не обращать внимания.

Русская красавица Виктория Боня попыталась скрыть свой бардак. Однако пользователи разглядели пакет с мусором в отражении зеркала.