Звезды остались без работы: кого хотят видеть зрители в новом «Гарри Поттере»

В последнее время в Сети все активнее обсуждается тема перезапуска кинофраншизы о Гарри Поттере. Оказалось, что зрители не прочь снова увидеть историю мальчика, который выжил, вот только уже без звезд первоначальной версии.

Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие актеры остались без работы. Выяснилось, что в новом «Гарри Поттере» интернет-пользователи ждут и новых лиц. Например, на роль главного героя прочат Тома Холланда. Рона Уизли же вполне может воплотить Тимоти Шаламе, а Гермиону — Софи Тернер.

Также в качестве кандидатов на роли в проекте поклонники видят Дженну Ортегу, которой подошла бы роль Джинни Уизли, и Эль Фаннинг, идеально подходящую под образ Полумны Лавгуд. Нашли фанаты замену и ныне покойным Алану Рикману и Ричарду Харрису.

Так, профессора зельеварения Северуса Снегга мог бы воплотить Том Хиддлстон, а директора Хогвартса Альбуса Дамблдора — Роберт Де Ниро. Что же касается главного злодея Волан-де-Морта, то его мог бы блестяще сыграть Хоакин Феникс.