Звезды обещают богатство: вот какие знаки Зодиака чаще других становятся миллиардерами

О многомиллионном состоянии грезят многие, однако добиться этого получается далеко не у каждого. Путь к богатству тернист и извилист. Одних только приложенных усилий для этого мало. Необходимо, чтобы человек обладал определенными качествами, которые помогут ему добиться желаемое, а также чтобы на его стороне была удача. И звезды тоже - по мнению астрологов, немаловажную роль играет знак зодиака. Рассказываем, какие представители зодиакального круга чаще остальным становятся богачами.

Телец

Люди, рожденные под созвездием Тельца, на первый взгляд кажутся слишком уж флегматичными и медлительными для того, чтобы стать владельцами многомиллионного состояния. Ведь под лежачий камень, как известно, вода не течет. Но стоит присмотреться к уроженцу знака, чтобы понять - никакой он не камень.

Телец обладает всеми качествами, которые помогают добиться материального благополучия.

Он упертый, выносливый терпеливый, не из тех, кто бросит задуманное после первой же неудачи. Мозг представителя земной стихии похож на компьютерную программу, поэтому можно не сомневаться - он продумает свой путь к богатству до мелочей.

Дева

Трудолюбивая Дева готова на настоящие подвиги во имя достижения своей цели. А мечтает типичный представитель земной стихии об одном - о том, что когда-нибудь ему можно будет не задумываться о деньгах, не прикидывать, сколько осталось до зарплаты. Дева легко может обходиться малым - и копить миллионы.

При этом уроженцы знака не станут терять время на малооплачиваемой работе.

Они наберутся необходимого опыта и двинутся дальше, туда, где платят посолиднее, а затем - еще дальше… Восхождение вверх по карьерной лестнице принесет Деве не только желанный авторитет, но еще и крупное денежное состояние.

Скорпион

Этот водный знак когда-то поставил перед собой четкую цель - стать обладателем миллиарда. Все. К гадалке не ходи - через определенный промежуток времени Скорпион обязательно получит то, чего хотел. Любопытно, что само мироздание как будто бы способствует этому: крупные суммы так и текут знаку в руки.

Представители водной стихии обладают железной волей и силой духа, а потому довольно скоро добиваются желаемого.

Скорпион не станет лишний раз рисковать своим материальным благополучием, прежд чем совершить какие-то финансовые операции, он обдумает все возможные варианты не один десяток раз.