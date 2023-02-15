Звезды Голливуда скрывают настоящие имена: их стыдно даже произносить

Многие звезды всю жизнь скрывают свои настоящие имена. И это неудивительно, ведь некоторые из них звучат весьма забавно.

Так, полное имя Ричарда Гира — Ричард Тиффани Гир. Первая фамилия, полученная от матери, никак не подходит к лощеному образу голливудского красавчика. К тому же Тиффани прочно ассоциируется с лирическим фильмом «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн. Какая уж тут брутальность?

Легендарный Лео ДиКаприо получил свое имя в честь художника Леонардо да Винчи. Так распорядилась его мать. А вот о другом имени актера мало кто знает — Вильгельм. Оно досталось Лео от дедушки-немца Вильгельма Инденбиркена. Кто знает, как бы сложилась его карьера, будь он Вильгельмом ДиКаприо?

Еще один интересный пример — Николь Шерзингер, которую также по паспорту зовут Прасковья. Это объясняется тем, что бабушка певицы родом из Владивостока. И ее как раз зовут Прасковья. Сама Николь немного говорит по-русски и иногда представляется своим вторым именем. Кстати, в паспорте артистка записана так: Николь Прасковья Эликолани Валиенте Шерзингер.