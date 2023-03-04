Звезды Голливуда крутили роман с одним красавчиком: он бросил обеих ради медсестры

Зачастую актеры заводят отношения с признанными красотками, чтобы потешить свое самолюбие. Но им это быстро надоедает, и в итоге мужчина уходит к женщине не из мира шоу-бизнеса. Эта история произошла с Тейлором Лотнером, известным по роли оборотня Джейкоба в «Сумерках».

Несколько лет назад за красавца-актера сражались две звезды мирового эшелона — Селена Гомес и Тейлор Свифт. Из-за Лотнера едва не разрушилась их дружба, но артисткам удалось выйти из ситуации без скандалов. Все это время актер купался в лучах женского внимания и наверняка был на седьмом небе от счастья.

Но в итоге Лотнер оставил обеих, а через какое-то время женился на медсестре, которую, кстати, тоже зовут Тейлор. Она взяла фамилию мужа и стала его полной тезкой. Пара сыграла пышную свадьбу в ноябре прошлого года. На закате они поклялись друг другу в вечной любви в присутствии сотни гостей. Тейлор и Тейлор встречались три года до того, как Лотнер сделал ей предложение руки и сердца.