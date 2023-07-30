Звезды «Бригады» 20 лет отказываются работать вместе: детали скандала обескуражат

Перед тем как приступить к съемкам «Бригады», режиссер Алексей Сидоров поселил главную четверку в одном доме. Он хотел, чтобы актеры поладили в реальной жизни и затем убедительно сыграли закадычных друзей. План сработал, но вскоре после триумфа сериала отношения между двумя артистами сильно разладились.

Речь идет о Сергее Безрукове и Владимире Вдовиченкове, которые сыграли Сашу Белого и Фила соответственно. После «Бригады» актеры больше не снимались вместе из-за взаимной неприязни.

Криминальная сага сделала артистов востребованными, поэтому зачастую они конкурировали за роли. Так, в картине «Высоцкий. Спасибо, что живой» вместо Безрукова мог сыграть Вдовиченков. Это резко ухудшило и без того натянутые отношения между экс-«бригадирами». Неприязнь сохранятся и по сей день, из-за чего актеры никогда не снимаются вместе.

Пользователи Сети высказали свое мнение на этот счет. Большинство из них встали на сторону Фила: «Вдовиченков чем-то похож на Высоцкого. Уверена, он куда лучше бы сыграл», «Жаль, что роль не досталась Вдовиченкову. Безруков надоел уже тогда, когда вышел этот фильм».