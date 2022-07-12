Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Звезду «Универа» возмутила ложь и грязь на ТВ: «На бюджетные деньги!»

Звезду «Универа» возмутила ложь и грязь на ТВ: «На бюджетные деньги!»

12 июля 2022 08:16
Звезду «Универа» возмутила ложь и грязь на ТВ: «На бюджетные деньги!»

Мария Кожевникова беспокоится за будущее детей.

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова, которая прославилась благодаря роли недалекой блондинки Аллочки, сейчас посвящает свою жизнь политике и материнству. Актриса беспокоится, что современное телевидение транслирует слишком вредный контент для детских умов.

Кожевникова заявила, что она против тотальной цензуры на телевидении, однако то, что показывают сейчас по большинству каналов, должно быть под неким контролем со стороны правительства. В интервью BLITZ.center Мария говорит: «Эти передачи с детекторами лжи, вот это бесконечная дележка каких-то имуществ… Это такая грязь! И давайте будем честны, многие из этих случаев придумывают, додумывают, если в них участвуют какие-то медийные люди». Актриса также уверена, что большинство телеканалов существуют на федеральные бюджеты, а значит, контроль имеет право быть. Кожевникова добавила, что у себя дома она уже давно не включала телевизор и ограничивает его для своих детей.

Фото: Кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
Related video