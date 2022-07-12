Звезду «Универа» возмутила ложь и грязь на ТВ: «На бюджетные деньги!»

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова, которая прославилась благодаря роли недалекой блондинки Аллочки, сейчас посвящает свою жизнь политике и материнству. Актриса беспокоится, что современное телевидение транслирует слишком вредный контент для детских умов.

Кожевникова заявила, что она против тотальной цензуры на телевидении, однако то, что показывают сейчас по большинству каналов, должно быть под неким контролем со стороны правительства. В интервью BLITZ.center Мария говорит: «Эти передачи с детекторами лжи, вот это бесконечная дележка каких-то имуществ… Это такая грязь! И давайте будем честны, многие из этих случаев придумывают, додумывают, если в них участвуют какие-то медийные люди». Актриса также уверена, что большинство телеканалов существуют на федеральные бюджеты, а значит, контроль имеет право быть. Кожевникова добавила, что у себя дома она уже давно не включала телевизор и ограничивает его для своих детей.