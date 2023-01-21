Звезду «Убить Билла» не узнать: увидев его, вы вздрогнете от ужаса (фото)
Горе оставило свой отпечаток.
Культовый фильм «Убить Билла» собрал целую плеяду блистательных американских актеров. Среди них был небезызвестный Майкл Мэдсен, который появлялся во многих фильмах Квентина Тарантино. Что стало с актером спустя годы?
Майкл начал сниматься в кино во второй половине 80-х. Первое время ему доставались эпизодические роли, а затем последовали и главные. Харизматичный Мэдсен, обладающий отрицательным обаянием, воплощал на экране образы психопатов и невменяемых парней. В 1991 году он блистал в роли мистера Блондина в дебютной картине Тарантино «Бешеные псы». Невозмутимый садист в исполнении Майкла произвел фурор. С этого момента карьера Мэдсена пошла в гору. Сегодня в его фильмографии насчитывается 170 работ.
Но не все было гладко в жизни успешного актера. Год назад Майкл потерял своего сына, который лишил себя жизни. Мэдсен до сих пор не может с этим смириться и не понимает, почему все так произошло.Горе оставило след на внешности некогда обаятельного актера. Майкл обрюзг и располнел, а его лицо буквально усыпано морщинами. От легендарного мистера Блондина остались одни воспоминания.