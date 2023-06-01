Звезду ситкома «Саша + Маша» без фотошопа не узнать: в 52 года уже старушка

Ситком «Саша + Маша» стал главным телехитом начала нулевых. Зрители буквально влюбились в героев, сыгранных Георгием Дроновым и Еленой Бирюковой. Позднее исполнитель роли Саши стал популярным актером и снялся в «Ворониных», а вот о рыжеволосой экранной Маше мало что слышно.

После окончания ситкома Бирюкова получала много предложений от режиссеров. На волне успеха она появилась в сериалах «Счастливы вместе» и «Универ». Также Елена получила главные роли в картинах «Дедушка моей мечты» и «Идеальная жена». Последний яркий проект с ее участием — «Девушки с Макаровым».

Сегодня культовой Маше из ситкома 52 года, и она сильно изменилась со времен легендарного проекта. Бирюкова уже не та рыжая красотка, а почти бабушка: у нее иссохшее морщинистое лицо и мешки под глазами, которые она скрывает очками.

Увы, Елена стала актрисой одной роли. Но она не жалеет о том, что снималась в сериале «Саша + Маша», который сделал ее звездой. Бирюкова до сих пор дружит с Дроновым, а в прошлом году они сыграли в спектакле «Двое и море». Зрители были в восторге, снова увидев любимую пару вместе.