Звезду русских сериалов не узнать: вторая Саманта из «Секса в большом городе» (фото)

Не секрет, что у многих иностранных звезд есть свои русские «версии». Так, актрису Анну Невскую, известную по ситкому «Кто в доме хозяин?» часто сравнивали с Самантой из «Секса в большом городе». Что стало с эффектной блондинкой сейчас?

Дебютные роли в кино Анна получила еще в институте. Впервые она появилась на экране в драме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Слава пришла к Невской после выхода ситкома «Кто в доме хозяин?», где она сыграла бизнес-леди Дарью Пирогову.

Следующим ярким проектом с участием Анны стал сериал «Восьмидесятые». Здесь Невская предстала в образе жены чиновника. Позднее фильмография актрисы пополнилась картинами «Звоните ДиКаприо!», «Дылда» и «257 причин, чтобы жить».

Личная жизнь Невской тоже не стояла на месте. Ей понадобилось много лет, чтобы обрести долгожданное семейное счастье. Избранником Анны стал актер и предприниматель Дмитрий Клепацкий. Влюбленные поженились в 2013 году, и с тех пор они неразлучны.

Сегодня Невская остается такой же красавицей, как и много лет назад. Ее сходство с роскошной Самантой — Ким Кэтролл — с годами только усиливается. Правда, иногда Анна экспериментирует с внешностью и меняет цвет волос. Удачны такие перемены или нет — судить зрителям.