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Звезду Marvel заподозрили в колдовстве: так молодо в 53 года не выглядит никто

14 ноября 2022 20:30
Звезду Marvel заподозрили в колдовстве: так молодо в 53 года не выглядит никто

Актер не умеет стареть.

Пол Радд, известный по роли в картине «Человек-муравей», стал объектом небеспочвенных подозрений. Дело в том, что актер выглядит поразительно моложаво для своих лет. Радду исполнилось 53 года, однако на вид ему не больше 35-40. Многих поклонников это натолкнуло на мысль, что он принимает омолаживающий эликсир или занимается магией.

Фотографии с Раддом, которые попадают в соцсети, регулярно собирают множество комментариев о его внешности. Ровесники кумира приходят в недоумение, ведь Пола можно счесть за их младшего брата, если не за сына.

Звезду Marvel заподозрили в колдовстве: так молодо в 53 года не выглядит никто

Фанаты частенько совмещают нынешние фото актера со снимками двадцатилетней давности. К изумлению, внешность кумира осталась практически неизменной. Из-за этого многие окрестили Радда Бенджамином Баттоном, то есть человеком, стареющим наоборот.

Пользователи называют все это чертовщиной, а некоторые даже предположили, что Радд продал душу дьяволу в обмен на вечную молодость. Сам Пол в ответ на вопросы журналистов о секрете привлекательности отшучивается, что ему достаточно лишь немного увлажняющего крема.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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