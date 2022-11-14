Звезду Marvel заподозрили в колдовстве: так молодо в 53 года не выглядит никто

Пол Радд, известный по роли в картине «Человек-муравей», стал объектом небеспочвенных подозрений. Дело в том, что актер выглядит поразительно моложаво для своих лет. Радду исполнилось 53 года, однако на вид ему не больше 35-40. Многих поклонников это натолкнуло на мысль, что он принимает омолаживающий эликсир или занимается магией.

Фотографии с Раддом, которые попадают в соцсети, регулярно собирают множество комментариев о его внешности. Ровесники кумира приходят в недоумение, ведь Пола можно счесть за их младшего брата, если не за сына.

Фанаты частенько совмещают нынешние фото актера со снимками двадцатилетней давности. К изумлению, внешность кумира осталась практически неизменной. Из-за этого многие окрестили Радда Бенджамином Баттоном, то есть человеком, стареющим наоборот.

Пользователи называют все это чертовщиной, а некоторые даже предположили, что Радд продал душу дьяволу в обмен на вечную молодость. Сам Пол в ответ на вопросы журналистов о секрете привлекательности отшучивается, что ему достаточно лишь немного увлажняющего крема.