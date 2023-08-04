Звезду «Маленькой Веры» спасают врачи: на теле 86-летнего Назарова живого места нет

Народный артист России Юрий Назаров оказался в больнице. 86-летний актер упал в московском метро и повредил ногу. Издание «Аргументы и факты » поделилось подробностями состояния Назарова.

Сам Юрий Владимирович относится к своей травме с юмором. Он заявил журналистам, что бежал вприпрыжку по лестнице и зацепился за нее пяткой. На самом деле актер споткнулся, поднимаясь по лестнице метрополитена. Поначалу он решил обойтись без врачей и отправился домой. Но, когда на месте ушиба образовалась большая гематома, решил все-таки обратиться за помощью к медикам.

Сейчас Назаров находится в больнице на обследовании. По мнению врачей, он сможет отправиться домой через несколько дней. Самочувствие актера отличное. Несмотря на возраст, он не жалуется на здоровье и находится в прекрасном настроении.