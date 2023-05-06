Звездой СССР мог стать голливудский актер: никогда не угадаете кто

Советским режиссерам порой доводилось сотрудничать с зарубежными продюсерами. Например, такой опыт имел Георгий Данелия. Подготовка к съемкам фильма «Паспорт» стала для него тем еще испытанием.

Иностранные партнеры настояли на том, что главную роль должна сыграть звезда Голливуда. Киноделу предложили три варианта — Николас Кейдж, Том Круз и Бен Кингсли. Данелия остановился на первом. Однако агент известного актера дал постановщику из СССР от ворот поворот, сославшись на излишнюю занятость артиста. Но режиссер не сдавался. Он решил попросить помощи у Фрэнсиса Копполы, правда, дозвонился не до него, а до его брата Джулио.

Тот оказался отцом Кейджа, поэтому у голливудской знаменитости тут же нашлась возможность для личной для встречи с Данелией и время для съемок в его картине. Несмотря на столь счастливое стечение обстоятельств, стать звездой СССР Кейджу не удалось. Подготовка к съемкам длилась два года, и за это время гонорар актера стал не по карману продюсерам. В итоге роль Мераба Папашвили досталась французу Жерару Дармону.