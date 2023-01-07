«Звездные войны» его сломали: от вида повзрослевшего Энакина Скайуокера оторопь берет

Джейк Ллойд будто родился звездой. Уже в пять лет он снимался для таких известных брендов, как Ford и Pepsi, а затем засветился и на большом экране. Самая яркая роль знаменитости — Энакин Скайуокер из «Звездных войн». Именно этот проект и сломал жизнь подающего большие надежды актера.

Будучи 10-летним мальчишкой, он был вынужден несколько раз в день общаться с журналистами, отвечая на их вопросы. О том, чтобы спокойно выйти на улицу и прогуляться, оставалось только мечтать. Тут же рядом появлялись назойливые папарацци и поклонники, спасения от них не было никакого.

Впоследствии у Джейка началась затяжная депрессия. Вдобавок наступило и полное разочарование в актерской профессии — нервы Ллойда не выдержали. Врачи диагностировали у знаменитости шизофрению. Теперь повзрослевший Скайуокер, от одного вида которого берет оторопь, вынужден регулярно проходить лечение у специалистов.