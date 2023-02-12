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Звезде «Бойцовского клуба» 53 года: стареющему Брэду Питту повезло больше (фото)

12 февраля 2023 10:15
Звезде «Бойцовского клуба» 53 года: стареющему Брэду Питту повезло больше (фото)

Участи актера не позавидуешь.

Эдвард Нортон славится не только актерским талантом, но и весьма скверным характером. Коллеги считают звезду «Бойцовского клуба» совершенно невыносимым человеком. Глядя на его лицо, в это охотно веришь.

Есть расхожее мнение о том, что чем хуже человек, тем более отталкивающей с возрастом становится его внешность. Именно так и происходит с Нортоном. Некогда привлекательный актер стремительно теряет свое очарование, чем немало пугает поклонников.

Звезде «Бойцовского клуба» 53 года: стареющему Брэду Питту повезло больше (фото)

В фильме режиссера Дэвида Финчера Эдвард засветился с другой легендой Голливуда — Брэдом Питтом. И если в свои 59 лет экс-супруг Анджелины Джоли по-прежнему остается секс-символом, то его коллеге везет гораздо меньше.

По мнению фанатов, 53-летний Нортон слишком резко постарел и потерял свою превосходную форму. На лице знаменитости полно морщин, да и выглядит он в кадре слишком изможденным и уставшим.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Достать ножи 2: Cтеклянная луковица», 2022
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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