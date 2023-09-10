Звезда «Ворониных» разрыдалась, увидев себя после преображения: внимание на волосы

Екатерина Волкова по праву считается одной из самых привлекательных российских актрис. Публика осыпает знаменитость комплиментами, а сама артистка весьма трепетно подходит к своему внешнему виду. Но иногда ее походы к стилистам заканчиваются весьма трагично.

Как рассказала звезда «Ворониных» в своих социальных сетях, не так давно она решила обновить прическу. Волкова отправилась в салон красоты, где показала нужный результат: короткое ровное каре. Однако специалисты сделали ей совершенно другую прическу.

«Я показала один референс, а мне — вот такое вот», — призналась Волкова.

Результат настолько шокировал знаменитость, что она не смогла сдержать слез. По словам Волковой, она даже не хотела показывать свой новый образ публике, ведь он так разочаровал ее. Но спустя несколько часов актриса успокоилась и все же поделилась историей.