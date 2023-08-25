Звезда «Вертикали» получает сразу две пенсии: секрет кроется в одной детали

Лариса Лужина, известная по фильму Станислава Говорухина «Вертикаль», не жалуется на судьбу. Актриса построила успешную карьеру, а теперь отдыхает на пенсии. Лужина может себе позволить комфортную жизнь, ведь она получает более чем солидное пособие.

Выяснилось, что Ларисе Анатольевне выплачивают целых две пенсии. Первая — от государства, а вторая — доплата от мэра Москвы. В знак благодарности деятелям кино он распорядился, чтобы народные артисты, проживающие в столице, получали надбавку в размере 30 тысяч рублей. В общей сложности пенсия Лужиной составляет 60 тысяч рублей.

«Поэтому я очень переживаю за своих коллег в Питере, ведь у них такой надбавки нет», — поделилась артистка с журналистами издания «Аргументы и факты».

Лужина известна своими женственными и лиричными кинообразами, при этом не лишенными мужества и силы. Вот самые известные работы Ларисы Анатольевны: «Главный свидетель», «Гонщики», «Небо со мной», «Четвертая высота».