Звезда «Сватов» пыталась увести Добронравова из семьи: «Нечистый попутал»

Татьяна Кравченко хорошо известна российскому зрителю по роли Валентины в сериале «Сваты», который выходил на экраны более 10 лет. Поклонники сериала даже не догадывались, какие отношения связывали актеров вне съемочной площадки, однако Татьяна решила поделиться с публикой несколькими тайнами.

В своем интервью «АиФ » актриса призналась, что у нее не сложились отношения с Людмилой Артемьевой, а вот с Федором Добронравовым напротив, получилась настоящая дружба. Поначалу Кравченко была влюблена в своего коллегу по съемкам. «Нечистый попутал! А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим? Конечно, по сюжету!», — рассказала Татьяна. Она призналась, что ради него ходила в спортзал, ухаживала за лицом, пыталась выглядеть моложе, но Добронравов был женат и не ответил на чувства Кравченко. «Было дело, призналась ему в своих чувствах… Но он мне сказал: «Ты что? Это просто блажь! Съемки! А у меня семья навсегда!» — откровенничает звезда «Сватов». Татьяна добавила, что вскоре эта влюбленность к Федору у нее прошла, однако любовь к проекту она сохранила по сей день.