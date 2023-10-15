Звезда «Сватов» неспроста поругалась с коллегами: причина многих разочарует

Последние месяцы актриса Анна Кошмал не общается со своими коллегами по ситкому «Сваты». Еще несколько лет назад она осыпала прославленных артистов комплиментами и называла своей второй семьей, но не давно полностью разорвала с ними отношения.

Как признавались другие артисты, знакомые с ситуацией, Кошмал стала значительно агрессивнее реагировать на чужие мнения. Долгое время поклонники не могли понять, в чем кроется причина ее поведения. А не так давно режиссер Эдуард Радзюкевич, который снимал артистку в «Сватах», раскрыл эту тайну.

Как уверен постановщик, на самом деле таким образом Кошмал лишь привлекает к себе внимание. Артистка не может похвастаться яркими ролями, поэтому и решила напомнить о себе с помощью скандалов.