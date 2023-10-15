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Звезда «Сватов» неспроста поругалась с коллегами: причина многих разочарует

15 октября 2023 20:00
Звезда «Сватов» неспроста поругалась с коллегами: причина многих разочарует

Артистка не была честна с поклонниками.

Последние месяцы актриса Анна Кошмал не общается со своими коллегами по ситкому «Сваты». Еще несколько лет назад она осыпала прославленных артистов комплиментами и называла своей второй семьей, но не давно полностью разорвала с ними отношения.

Как признавались другие артисты, знакомые с ситуацией, Кошмал стала значительно агрессивнее реагировать на чужие мнения. Долгое время поклонники не могли понять, в чем кроется причина ее поведения. А не так давно режиссер Эдуард Радзюкевич, который снимал артистку в «Сватах», раскрыл эту тайну.

Как уверен постановщик, на самом деле таким образом Кошмал лишь привлекает к себе внимание. Артистка не может похвастаться яркими ролями, поэтому и решила напомнить о себе с помощью скандалов.

«Сейчас кто во что горазд, лишь бы засветиться. Это однозначно какая-то дешевая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает», — рассказал постановщик порталу News.

Фото: кадры из сериала "Сваты" (2008-2021)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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