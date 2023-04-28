Звезда СССР сбежал с собственной свадьбы: со второй женой он поступил еще хуже

Характер действительно талантливых артистов трудно назвать простым. Такие творческие люди порой ведут себя безумно и даже не думают, что своими поступками могут ранить дорогих им людей. Вот и Олег Даль практически не заботился о чувствах своих избранниц.

Первой супругой актера стала Нина Дорошина. Она была старше возлюбленного на 8 лет, и в ее биографии уже были романы с главными красавцами того времени. Казалось, что в паре нет гармонии. Однако свадьба все-таки состоялось. Но под конец торжества талантливый артист убежал от невесты и на три дня исчез, погрузившись в свои раздумья. После такой выходки союз вскоре распался.

Второй супруге Олега Ивановича повезло еще меньше. Красавица Татьяна Лаврова встретила актера, когда он уже был зависим от алкоголя. Мужчина часто выпивал, из-за чего его характер становился еще ужасней. Этот брак продержался всего полгода, а у яркой и жизнерадостной женщины появилась пагубная привычка, которую она переняла от супруга.