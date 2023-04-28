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Звезда СССР сбежал с собственной свадьбы: со второй женой он поступил еще хуже

28 апреля 2023 11:00
Звезда СССР сбежал с собственной свадьбы: со второй женой он поступил еще хуже

Все усугубила пагубная привычка.

Характер действительно талантливых артистов трудно назвать простым. Такие творческие люди порой ведут себя безумно и даже не думают, что своими поступками могут ранить дорогих им людей. Вот и Олег Даль практически не заботился о чувствах своих избранниц.

Первой супругой актера стала Нина Дорошина. Она была старше возлюбленного на 8 лет, и в ее биографии уже были романы с главными красавцами того времени. Казалось, что в паре нет гармонии. Однако свадьба все-таки состоялось. Но под конец торжества талантливый артист убежал от невесты и на три дня исчез, погрузившись в свои раздумья. После такой выходки союз вскоре распался.

Звезда СССР сбежал с собственной свадьбы: со второй женой он поступил еще хуже

Второй супруге Олега Ивановича повезло еще меньше. Красавица Татьяна Лаврова встретила актера, когда он уже был зависим от алкоголя. Мужчина часто выпивал, из-за чего его характер становился еще ужасней. Этот брак продержался всего полгода, а у яркой и жизнерадостной женщины появилась пагубная привычка, которую она переняла от супруга.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «Мегрэ колеблется», 1982, «Конец старой Берёзовки», 1960
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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