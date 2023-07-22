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Звезда СССР отказался играть Мюллера - и правильно сделал: увидев его, волосы встанут дыбом

22 июля 2023 08:30
Звезда СССР отказался играть Мюллера - и правильно сделал: увидев его, волосы встанут дыбом

Таким шефа гестапо представить невозможно.

Арчил Гомиашвили больше известен как Остап Бендер из картины Леонида Гайдая. До сих пор зрители продолжают спорить, насколько гайдаевский Бендер соответствует книжному первоисточнику. Но мало кто знает, что актер мог сыграть и в другом известном проекте — в ленте «Семнадцать мгновений весны» режиссера Татьяны Лиозновой.

Сама режиссер заявляла, что хотела снимать Гомиашвили. Незадолго до начала съемок у них завязался роман, и Татьяна очень хотела пристроить возлюбленного в свой проект. Но художественный совет отклонил его кандидатуру. Актер претендовал на роль Штирлица, русского разведчика Максима Исаева, который притворяется немцем. Внешность грузинского артиста никак не подходила для этой роли.

Звезда СССР отказался играть Мюллера - и правильно сделал: увидев его, волосы встанут дыбом

Но Лиознова так хотела видеть в своей картине Гомиашвили, что предложила ему другую роль — Мюллера. Она считала его более подходящим вариантом, чем добродушный Леонид Броневой, который в итоге и получил эту роль. Но гордый грузин никак не хотел соглашаться на меньшее, чем легендарный разведчик. Он обиделся на Лиознову и уехал со скандалом — на этом их отношения и закончились.

Фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973), кадр из фильма «12 стульев» (1971)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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