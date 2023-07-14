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Звезда СССР два раза отважилась на подлый обман: ее раскусил лишь один человек

14 июля 2023 14:30
Звезда СССР два раза отважилась на подлый обман: ее раскусил лишь один человек

Актриса хранила тайну от всех поклонников.

Любовь Орлова была одной из красивейших актрис советского кино. О ней ходило множество легенд, часть из которых спровоцировала сама Орлова. При жизни у нее было немало тайн, которые удалось раскрыть только когда артистка ушла из жизни.

Согласно паспорту Любовь Орловой, она родилась в 1902 году. Те, кто знал ее с юных лет, утверждали, что родилась на еще в девятнадцатом веке. Фаина Раневская называла коллегу гениальной: документы стали выдавать только в начале 30-х годов, а даты рождения указывали со слов человека. Так Орловой удалось скинуть десяток лет.

Именно возраст всегда был больной темой актрисы. Она очень боялась, что будет плохо выглядеть в кадре. Когда Орловой исполнилось 70, она обратилась к руководству партии с необычной просьбой, чтобы ее возраст нигде не указывали. Просьбу исполнили, до самой смерти артистки ее возраст скрывали. И в 72 года она умудрилась получить роль героини, которой по сюжету только 25 лет!

Фото: GlobalLookPress
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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