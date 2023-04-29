Звезда советского кино женился на молоденькой: она годится ему в правнучки (честное фото)

Многие знаменитые артисты после головокружительного успеха бросают своих жен и заводят романы с молоденькими девушками. Для кого-то постоянная смена партнерш становится привычкой. Яркий тому пример — прославленный советский актер Иван Краско.

Звезда фильма «О чем не узнают трибуны» был женат четыре раза. Дольше всего он прожил со второй супругой Кирой Петровой, которая родила от него сына Андрея — будущего известного актера кино. Следующей женой Ивана Ивановича стала Наталья Вяль, но брак с ней в итоге распался. Затем Краско женился на Наталье Шевель, которая моложе него на 60 лет. Вместе они смотрелись даже комично: статная и цветущая красавица Наталья выглядела рядом с пожилым седовласым супругом как его правнучка.

Брак Краско и Шевель обсуждала вся страна, ведь этот случай можно назвать вопиющим. Никто не верил в искренние чувства супруги, кроме того, ходили постоянные слухи о ее изменах. В итоге брак продержался всего три года.