Звезда сериала «Татьянин день» вогнала народ в ступор снимком в купальнике: он совсем крошечный

Наталья Рудова прославилась благодаря сериалам «Универ. Новая общага» и «Татьянин день». За годы карьеры она приняла участие в 50 фильмах и сериалах, завоевав армию поклонников не только своим талантом, но и красотой. Поклонники никогда не скупятся на комплименты в адрес знаменитости, а сама она регулярно делится откровенными кадрами в своих социальных сетях.

Так, недавно артистка опубликовала пикантный снимок, сделанный во время ее отдыха. На фото Рудова позирует в миниатюрном черном купальнике и красуется своей стройной фигурой.

Пользователи Сети не оставили без внимания чувственный кадр звезды экрана, но далеко не все остались в восторге. Часть поклонников осудила знаменитость за чрезмерно откровенный наряд, призвав ее быть скромнее. Другие же расхвалили артистку и признали одной из самых привлекательных актрис в России.