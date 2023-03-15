Звезда сериала «Баффи - истребительница вампиров» впервые за долгое время вышла в свет: что с ней стало

Истребительница вампиров Сара Мишель Геллар уже больше 10 лет не появляется в большом кино. 45-летняя актриса посвятила себя семье и вместе с мужем Фредди Принцем-младшим она воспитывает двоих детей, но иногда позволяет себе появиться на красной ковровой дорожке.

На вечеринку гламурного издания Vanity Fair по случаю вручения премии «Оскар» артистка пришла в игривом открытом платье. Полупрозрачная ткань наряда усыпана аппликациями из цветов, массивные серьги в тон и аккуратный черный клатч — такое Баффи бы точно не надела.

Впрочем, слегка поправившаяся кинодива смотрелась шикарно, а следы вмешательства пластических хирургов не бросаются в глаза. «Такая потрясающая!», «Богиня», «Баффи — истребительница Vanity Fair», — прокомментировали поклонники образ актрисы.

В последнее время артистка занималась озвучиванием анимационных проектов для Netflix. В январе этого года на стриминговой платформе Paramount+ вышел телесериал «Волчья стая», который спродюсировала Геллар. Она же сыграла там главную роль.