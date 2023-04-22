Звезда сцены смирилась с изменами: вот кому поет серенады знаменитый испанец (фото)

Оперный певец Пласидо Доминго всегда был знатным ловеласом. Горячий испанский темперамент артиста не смогла укротить даже его любимая жена, мексиканская певица Марта Орнелас, которая простила супругу немало измен.

Доминго был женат два раза. У него есть трое сыновей, которые уже давно обзавелись своими наследниками. Пласидо не раз говорил, что семья — это главное в жизни, но это не мешало тенору заводить многочисленные интрижки.

Не так давно персона Доминго оказалась в центре скандала. 27 артисток обвинили певца в домогательствах, и тенор не стал отрицать свою вину. Он принес свои извинения и пообещал, что такого больше не повторится.

Марта простила возлюбленному все его грехи. 82-летний Пласидо поклялся, что любит только ее и до сих пор поет ей серенады, как в далекой юности. Артистка оправдала непутевого мужа и объяснила эти «увлечения» его творческой натурой.

Орнелас известна не так широко, как ее муж. А ведь она не только оперная звезда, но еще и дизайнер и режиссер. Сегодня ей 88 лет, но выглядит она не хуже своего супруга. Марта — ухоженная женщина, обладающая отменным стилем.