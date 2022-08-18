Звезда «Папиных дочек» навсегда распрощалась с профессией: виноват сериал

Ситком «Папины дочки» с первой серии полюбился зрителям. Поклонники с удовольствием наблюдали за жизнью героев, а особенно им импонировала самая младшая из героинь — Пуговка в исполнении Екатерины Старшовой. Однако, как оказалось, популярность не заставила знаменитость выбрать актерскую профессию.

По словам Старшовой, поклонники постоянно узнают ее на улицах. Фанаты не стесняются подходить, обнимать ее без спроса и пытаются заговорить даже спустя годы после выхода финальной серии. Именно поэтому после окончания школы девушка решила выбрать профессию, которая совсем не связана с творчеством, и остановилась на медицине.

«В последний момент решила, что пойду на фармацевта», — рассказывает артистка порталу Blitz.plus.

Одновременно с этим Старшова не скрывает, что скучает по творчеству. Из-за своего желания заниматься искусством она даже поставила учебу на паузу, но пока не решила, чего именно хочет от жизни.